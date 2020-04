GROTTAMMARE – Proseguono i controlli anti-Coronavirus sul territorio, servizi intensificati prima di Pasqua.

A Grottammare, nel primo pomeriggio del 16 aprile, una donna sambenedettese è stata multata al centro di Grottammare. Ai Vigili Urbani ha detto che andava a trovare un’amica, una motivazione ritenuta non valida e non consentita per lo spostamento da Comune a Comune a causa delle norme emanate per contrastare il contagio del Covid-19 e valide fino al 3 maggio.

La Polizia Municipale si è recata sul posto grazie ad una segnalazione telefonica fatta da un cittadino.

