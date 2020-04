SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In attesa che gli spazi comunali fisici a San Benedetto siano di nuovo accessibili, l’Assessorato alle Pari Opportunità si è dotato di uno spazio virtuale in cui effettuare le videoconferenze e che mette anche a disposizione della cittadinanza e delle associazioni.

Grazie alla piattaforma Zoom sarà possibile svolgere confronti che aiutino non solo a gestire meglio questo tempo sospeso che ci è dato di vivere ma anche ad arricchire le proprie conoscenze attraverso le esperienze e le competenze altrui.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 aprile, alle 18, quando la piattaforma ospiterà, grazie all’associazione “Rete al femminile”, un confronto dal titolo “Donne imprenditrici al tempo del Coronavirus”. Parteciperanno numerose imprenditrici coordinate da Barbara Chiavarino, commercialista, e Paola Petrucci, consulente e formatrice, leader di “Rete al femminile” della Provincia di Ascoli Piceno.

“Dobbiamo essere resilienti a questa pandemia – spiega l’assessore Antonella Baiocchi, promotrice dell’iniziativa – ed è un atteggiamento resiliente sapersi piegare al <piano B> ed imparare a sfruttare tutte le risorse a disposizione per continuare a perseguire i propri obiettivi formativi. Il mondo digitale ci offre una grande possibilità per rimanere in contatto con le persone e dobbiamo imparare ad prenderci confidenza. Molte associazioni si trovano paralizzate anche a causa dell’impossibilità di spazi fisici ove organizzare le loro iniziative. Ho pensato quindi che poteva essere utile mettere a loro disposizione uno spazio virtuale per videoconferenze. Chi vorrà organizzare conferenze solidali, formative, culturali e divulgative attinenti alle deleghe del mio assessorato (Pari Opportunità, Politiche di integrazione ed inclusione, Politiche della Pace), può chiedere l’utilizzo di questo spazio virtuale”.

Inoltre, l’assessorato alle Pari opportunità utilizzerà lo stesso spazio virtuale per riprendere gli incontri rivolti a tutta la cittadinanza che molto interesse hanno suscitato in passato come, ad esempio, le conferenze mensili di “Psiche in Comune”.

Indicazioni per collegarsi:

– connettersi a https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VErKN_7GRtSxv7w0Lq3vDw

– registrarsi con nome, cognome e indirizzo di posta elettronica

– si riceverà un link con il quale viene proposto di scaricarsi la APP di ZOOM (a chi non l’avesse già)

– scaricata l’APP, si fa un test microfono prima di avviare la connessione.

