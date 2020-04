In tempo reale le informazioni del 16 aprile 2020

Per vedere il video clicca sul quadro dopo la pubblicità pre-roll

SCORRI LE NOTIZIE VERSO IL BASSO PER GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

Qui le notizie di ieri, 15 aprile

==============================================================================

ORE 19.45 Mascherine gratuite, a Grottammare pronta la terza distribuzione: “Fascia tra 18 e 39 anni”

ORE 19.30 Coronavirus, Abruzzo: 72 nuovi casi su 1042 tamponi. Tre decessi, 243 in totale

ORE 18 DATI GORES Salgono di nuovo i deceduti nelle Marche: sono stati 21 nelle ultime 24 ore. La più giovane, una donna, aveva 63 anni ed era di Mombarocco, nel Pesarese. Soltanto una delle vittime odierne non aveva patologie pregresse.

Ben 430 sono i decessi totali a Pesaro fino ad ora, 167 Ancona, 112 Macerata, 50 Fermo, 10 Ascoli 7 extra regione.

Età media 79,9 anni, il 94,4% con patologie pregresse.

==============================================================================

ORE 18 CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli (Capo Protezione Civile): “2936 pazienti in terapia intensiva, -143 rispetto a ieri, un numero così basso dal 21 marzo, 3%

Nuovi positivi: 3.786 (ieri 2.667).

26693 ricoverati con sintomi, -750, 25%

76678 isolamento domiciliare, il 72% del totale dei positivi.

1189 nuovi positivi.

525 nuovi deceduti.

Totale guariti 40164, 2062 nuovi guariti.

Numero tamponi in un giorno 61 mila”

Brusaferro (Istituto Superiore Sanità): “I test seriologici sono test che cercano la presenza di anticorpi nelle persone testate. Non riusciamo a valutare l’affidabilità nella capacità di identificare una persona positiva o negativa.

In questo momento non si è in grado di dare un patentino “Covid-free” ai cittadini.

La vaccinazione antiinfluenzale sarà ancora più importante quest’anno, perché protegge le categorie di cittadini che devono comunque essere anche protette da Covid.

Quando avremo il vaccino cercheremo di proteggere la popolazione, si stimano milioni di dosi da somministrare: quindi prima avere il vaccino, averlo efficace e poi garantirlo a tutta la popolazione, per garantire l’immunità di gregge”.

==============================================================================

ORE 18 Ordine dei Cavalieri di Malta: “Iniziano i lavori alla Fiera di Civitanova”

ORE 15.45 Trentatré pacchi per famiglie bisognose nel Piceno: beni di prima necessità e alimenti

ORE 15.30 “Investimenti rallentati, scelte condizionate”. Bilancio 2020 a Grottammare farà i conti con l’emergenza Covid

ORE 15.15 Attività riaperte nelle Marche, info e disposizioni: “Ripartenza, bisogna prepararci”

ORE 15 166 pazienti in meno in Intensiva. Ceriscioli attendeva il picco: sicuri Progetto100 sia utile?

ORE 14.45 Campi devastati dai cinghiali, Coldiretti Marche: “Ripristinare controlli e selezione fauna selvatica”

ORE 14.30 “Vado a trovare un’amica”, sanzionata sambenedettese al centro di Grottammare

ORE 14 DATI GORES Disponibili i dati per provincia: 2249 a Pesaro (+17 rispetto a ieri), 1664 ad Ancona (+19), 871 a Macerata (+15), 378 a Fermo (+11), 266 ad Ascoli (+7).

Qui il Pdf con tutti i dati odierni GORESgiallo16042020_12

=============================================================================

ORE 13.30 San Benedetto, per le associazioni uno spazio virtuale per video-conferenze

ORE 13 Asl Teramo, tamponi eseguiti a 90% del personale sanitario

ORE 12.30 Covid-19, il primo contagiato di Grottammare sta molto meglio. Piergallini: “Grande gioia”

ORE 12 Turismo stravolto dal Covid-19: per Cupra meno spese per eventi, per la tassa di soggiorno si attende

ORE 11 Covid-19, solidarietà no Stop a Cupra: donazioni e aiuti per i più bisognosi

ORE 10.45 Rotella, consegnate le mascherine lavabili. Domande per buoni spesa entro il 18 aprile

ORE 10.30 ELABORAZIONI DATI GORES

a) L’incremento giornaliero dei nuovi contagiati accertati oggi, 79, sul totale del giorno precedente è dell’1,4%. Esattamente come il giorno precedente. Negli ultimi 5 giorni questo incremento non è mai stato superiore al 2%.

b) La percentuale di tamponi positivi sul totale è oggi la più bassa in assoluto (7,1%). dall’inizio dell’epidemia nelle Marche: segnale che diventa più difficile rintracciare i positivi. Il dato migliore precedente era del 9,6% dell’11 aprile.

c) Il numero di positivi accertati è per il quinto giorno consecutivo inferiore a 100.

d) Oggi è stato raggiunto il numero massimo di tamponi analizzati in 24 ore nelle Marche, 1107; il massimo precedente era 1090 del 10 aprile.

ORE 9.50 DATI GORES Sono soltanto 79 i tamponi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore, su 1107 analizzati (numero massimo in un giorno). In totale i contagiati accertati nelle Marche sono 5582.

Presto tutti gli aggiornamenti.

Qui il Pdf del Gores GORESblu16042020_9

==============================================================================

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.