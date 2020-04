GROTTAMMARE – Comunicazione importante lungo la costa.

Sono in consegna da oggi pomeriggio, mercoledì 15 aprile, le mascherine di protezione ai “quarantenni” grottammaresi. Entra nel vivo, dunque, la seconda fase del servizio di distribuzione gratuita delle protezioni in tessuto ai cittadini nati tra il 1970 e il 1980, annunciata la settimana scorsa, a conclusione della consegna agli over 50 (durante la quale sono state raggiunte più di 3600 persone).

In questo caso, le richieste pervenute al Comune sono 1018, a fronte di una popolazione di circa 2500 persone rientrante in quella fascia di età. Le consegne avverranno direttamente al domicilio dei richiedenti nelle ore pomeridiane, grazie ai volontari della Protezione civile comunale. Si stima di terminare la distribuzione in un paio di giorni.

