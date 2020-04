SAN BENEDETTO – In questi giorni sono tanti i pareri di medici che esprimono pareri su medicinali potenzialmente utili per curare gli effetti del virus Covid-19. L’altro giorno un medico di Bari è finito su emittenti televisive importanti per evidenziare la possibilità di cura con un anti coagulante, l’Eparina. Un prodotto molto diffuso quindi già presente in commercio.

Sulla stessa linea il medico sambenedettese Attilio Cavezzi, primogenito dello storico Gabriele, un sambenedettese doc come pochi altri. Per il dottor Cavezzi potrebbe essere la Melatonina, un ormone prodotto dal corpo umano e comunque usato anche in medicina, ottenibile ad esempio come estratto di papavero e di melissa ed utile a migliorare, per esempio, la qualità del sonno. Ci ha inviato un video nel quale spiega in modo molto dettagliato quale potrebbe essere il ruolo del farmaco nella malattia da Coronavirus.

Ci sentiamo sentiti in dovere di metterlo a disposizione dei nostri lettori.

In questo link il curriculum del chirurgo vascolare nostro concittadino: https://www.dottori.it/attilio-cavezzi-697192?gclid=EAIaIQobChMInLyHo83q6AIVy-R3Ch2XpgOuEAAYASAAEgIgHfD_BwE

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.