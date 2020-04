Il sindaco: “Abbiate pazienza e non inviate segnalazioni di mancata consegna e nuove domande al numero WhatsApp: da oggi non è più raggiungibile”

MONTEPRANDONE – “Consegna gratuite delle mascherine per Over 50, facciamo dei chiarimenti. Viste le tantissime richieste pervenute, anche oltre il termine, abbiamo deciso di accogliere i messaggi e le istanze telefoniche pervenute fino alla giornata di ieri 14 aprile”.

Così, in una nota il 15 aprile, il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi: “La distribuzione a domicilio delle mascherine è ancora in corso e proseguirà fino a sabato 18 aprile o comunque fino a che non le avremo consegnate a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Prevediamo di concluderla in questa settimana“.

Il primo cittadino conclude: “Abbiate pazienza e non inviate segnalazioni di mancata consegna e nuove richieste al numero WhatsApp comunicato in precedenza, da oggi il numero telefonico non è raggiungibile”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.