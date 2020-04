In azione i Vigili Urbani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “59 controlli con ritiro di autocertificazioni e 31 esercizi commerciali controllati. Una sanzione amministrativa“.

Questo il bilancio di Pasquetta della Polizia Municipale a San Benedetto, oggi 13 aprile.

90 accertamenti e una multa in Riviera per spostamento non consentito.

