SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Carissimi pescatori e marineria tutta, quest’anno non sarà possibile celebrare insieme nella data solita, cioè subito dopo Pasqua, la festa al vostro patrono San Francesco da Paola a causa delle restrizioni imposte per la diffusione del Coronavirus. So che si tratta di una festa a voi molto cara e che celebrate con devozione da molti anni”.

Così il Vescovo Carlo Bresciani in una nota il 13 aprile alla marineria sambenedettese: “Non rinunceremo, però, a festeggiare il vostro patrono con la dovuta solennità non appena le condizioni ce lo permetteranno e io sarò lieto di essere con voi ad onorare San Francesco da Paola”.

“Anche voi, nella vostra attività, siete condizionati molto dall’attuale emergenza sanitaria che si ripercuote con conseguenze economiche gravi un po’ su tutte le categorie sociali e sulla loro possibilità di svolgere il proprio lavoro. È un periodo difficile per tutta la nostra nazione, e non solo – aggiunge il Vescovo – Coraggio, carissimi, so che gli uomini di mare sono abituati ad affrontare tempio difficili e traversate burrascose e sanno resistere intrepidi alle tempeste che scuotono la barca”.

Il Vescovo conclude: “Sono vicino a voi in modo particolare in questo periodo pasquale con la mia preghiera per voi e per le vostre famiglie e invoco su tutti voi la benedizione del Cristo risorto. Che gli vi doni la sua pace”.

