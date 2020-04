SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 10.45 I NUMERI DI TERAPIA INTENSIVA Sono 119 i ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva in meno rispetto al picco dello scorso 30 marzo: per la precisione 363 domenica 12 aprile, 482 il 30 marzo. I ricoverati in intensiva sono scesi di 55 unità rispetto al picco del 31 marzo (114 rispetto ai 169 di allora), i ricoverati in terapia semi-intensiva sono scesi di 66 unità (249 su 315 il 30 marzo). La Regione Marche intanto sta allestendo un ospedale alla Fiera di Civitanova da 90 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

ORE 10 ELABORAZIONI SU DATI GORES L’incremento percentuale giornalieri di nuovi positivi rispetto al totale è sceso negli ultimi giorni sotto al 2%. Inoltre per la prima volta dall’8 e 9 marzo per due giorni consecutivi i nuovi positivi accertati sono stati meno di 100 unità.

Aumenta oggi la percentuale di tamponi positivi rispetto ai due giorni precedenti quando si era attestata attorno al 10%. Va valutato tuttavia che tra sabato e domenica vi erano stati più di duemila tamponi analizzati con una possibile maggiore incidenza di asintomatici molti dei quali più facilmente risultati negativi.

ORE 9.20 DATI GORES Sono 78 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, su 456 tamponi analizzati. Il totale dei positivi accertati è di 5381.

ORE 9 TERAPIA INTENSIVA Di seguito i grafici del numero dei ricoverati in Terapia intensiva e semi-intensiva per Covid-19 nelle Marche, comunicato alle ore 12 di domenica 12 aprile.

