SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuiamo a documentare, per i posteri ma anche per chi, costretto nella sua abitazione, non ha modo di spostarsi (e pensiamo ai tanti lavoratori in altre città che non hanno avuto possibilità di tornare nella loro città neanche per Pasqua), la situazione di San Benedetto e della Riviera delle Palme durante l’emergenza coronavirus.

Il video è stato registrato alle ore 16.30 della domenica di Pasqua, 12 aprile.

Impressionante il vuoto assoluto del lungomare sambenedettese che, in condizioni normali e con questo bel tempo, avrebbe registrato il primo afflusso turistico della stagione.

A sorpresa – per noi – durante la nostra camminata e il silenzio è stato interrotto da un audiomessaggio del sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti il quale raccomandava ai cittadini di restare nelle case. Messaggio che viene diffuso dagli altoparlanti della Pubblicentro, affissi lungo l’arenile, ad ogni ora.

Poiché davvero in pochi possono ascoltarlo – tranne i residenti in prima fila sul lungomare – essendo spiaggia e lungomare desertla casualità è un piccolo e simpatico dato di cronaca che abbiamo casualmente catturato.

