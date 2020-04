GROTTAMMARE – Festività lungo la costa e non solo il 12 aprile.

Oggi è Pasqua e a Grottammare strade praticamente deserte sulla Statale 16 ma anche sul lungomare e altre vie. Effetto del Covid-19 e delle misure emanate per contrastare il contagio. Davvero pochissime le auto in transito come testimoniato dal video della Municipale girato nel pomeriggio.

Da inizio emergenza i Vigili Urbani hanno effettuato 16 sanzioni e tre denunce per mancato rispetto delle norme anti-Coronavirus.

