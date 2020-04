TERAMO – Salgono a 2.120 in Abruzzo i casi di Coronavirus: 106 quelli nuovi emersi dagli ultimi test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e l’Università di Chieti. Otto i decessi più recenti: il bilancio arriva a 206.

Rispetto a ieri si registra un aumento di 106 casi, su un totale di 1101 tamponi (9,6 per cento di positivi sul totale). Ieri i positivi erano stati 83 su un totale di 833 tamponi analizzati (10 per cento). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 206 pazienti deceduti.

Del totale dei pazienti, 315 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 54 in terapia intensiva, mentre gli altri 1355 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Le persone guarite sono 190: 157 pazienti da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventati asintomatici e 33 hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

