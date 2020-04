Ficarra e Picone, Gabriele Cirilli, Fabio De Luigi, Raul Cremona, Aldo, Giovanni e Giacomo, Maurizio Battista e tanti altri. Lido degli Aranci: “Un nostro modo per dare spensieratezza”

GROTTAMMARE – Di seguito una nota dell’associazione culturale Lido degli Aranci di Grottammare.

In queste giornate particolari per la nostra nazione, vogliamo omaggiare il nostro amato pubblico. Un piccolo ed umile dono, in occasione delle festività pasquali, ideato dal nostro archivio video privato. Una ricca sintesi della storia del Festival ‘Cabaret amoremio!’. Una kermesse storica del nostro territorio, una manifestazione fortunata ed apprezzata a livello nazionale, che ci vede protagonisti al fianco dell’ amministrazione comunale della perla dell’ adriatico.

Un omaggio audio-video, con i volti dei personaggi vip dello spettacolo italiano, un tempo esordienti di belle speranze: Ficarra e Picone, Gabriele Cirilli, Fabio De Luigi e tanti altri. Speriamo di arrecare spensieratezza e positiva distrazione; un po di sorriso nelle case del Piceno, facendo nostra la più profonda essenza dell’ arte dell’ umorismo, sempre vicino al cuore della gente, abile ed elegante donatore del sano buonumore, sopratutto nei momenti di difficolta’.

L’associazione Lido degli Aranci abbraccia simbolicamente il suo pubblico, esprime la piu’ profonda vicinanza a tutte le persone impegnate nei lavori essenziali di questa emergenza ed augura a tutti una serena festività.

