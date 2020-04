Municipale in azione, in borghese e in divisa, due provvedimenti. “Punito” anche un sambenedettese che passeggiava sul lungomare all’altezza dello svincolo che conduce in zona Ascolani

GROTTAMMARE – Munito di lettino, in bermuda con telo ma non era in spiaggia e d’altronde non poteva neanche andarci date le misure emanate per contrastare il contagio del Covid-19 ma un cittadino lungo la costa ha pensato bene di risolvere la cosa in un’altra maniera.

Peccato che è stata comunque una “mossa illecita” secondo le norme vigenti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Nel primo pomeriggio del 10 aprile la Municipale di Grottammare, in borghese e in divisa, ha sanzionato un uomo che stava tranquillamente prendendo il sole in strada, sul marciapiede per l’esattezza, nei pressi della Chiesa di San Pio V. I Vigili Urbani sono giunti sul posto dopo aver ricevuto delle segnalazioni telefoniche dai cittadini.

“La multa è scattata poiché, anche se nei paraggi dell’abitazione, lo spostamento non era comprovato dalle necessità previste nell’autocertificazione e dal Decreto 19. Inoltre non stava passeggiando come consentito per qualche minuto nei pressi dell’abitazione, come visibile dalla foto ma era semplicemente uscito da casa a prendere il sole e ciò è comunque una violazione, appunto” spiegano gli agenti dal Comando.

Inoltre, sempre a Grottammare, un’altra persona è stata multata per aver violato le norme anti-Covid: proveniva da San Benedetto e camminava sul lungomare, all’altezza dello svincolo che conduce in zona Ascolani.

