La grave situazione generatasi all’interno dell’intero territorio nazionale a causa del propagarsi dell’emergenza Coronavirus sta mettendo in forte crisi l’intero Paese ed in particolare le fasce più fragili della popolazione, a partire dagli anziani e dalle persone debilitate a causa di gravi problemi di salute.

A queste categorie viene fatto appello incessante di evitare di uscire di casa, trovandosi così in forte difficoltà nello sviluppare le azioni di principale importanza come l’impossibilità di fare la spesa.

Coop Alleanza 3.0, grazie alla mobilitazione delle istituzioni e delle associazioni del territorio, per venire incontro a questa impellente necessità, ha avviato un’iniziativa solidale atta a garantire la consegna gratuita a domicilio della spesa per tutti coloro che risultano impossibilitati ad uscire di casa. L’iniziativa è stata inserita all’interno dell’accordo quadro che Coop ha stretto a livello nazionale in collaborazione con l’Anci e la Protezione civile. Beneficiando del contributo economico che Coop riserva alle associazioni, si è riusciti a mettere in piedi un servizio del tutto gratuito per chi ne fa richiesta.

Come anticipato, l’iniziativa è rivolta a tutte le persone anziane ed alle fasce della popolazione che a causa delle condizioni di salute deficitarie risultano maggiormente vulnerabili al contagio da Coronavirus. Se dunque tu o un vostro familiare, un vostro amico o un conoscente pensate di trovarvi in condizioni di fragilità, risultate impossibilitati ad uscire ed avete bisogno di richiedere il servizio, potete far riferimento ai contatti di seguito riportati.

Per:

ASCOLI PICENO E ZONA INDUSTRIALE CAMPO LUNGO

NEGOZIO: IPERCOOP CITTÀ DELLE STELLE

ENTE: ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- SERVIZO EMERGENZA RADIO MARCONI

RIFERIMENTO DI CONTATTO: Ruti Antinossi, cell. 339 4558771

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

NEGOZIO: COOP SAN BENEDETTO PORTO GRANDE

ENTE: CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

RIFERIMENTO DI CONTATTO: SALA OPERATIVA C.R.I. SAN BENEDETTO, tel. 0735 781180

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.