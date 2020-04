Si tratta di persone multate per spostamenti non consentiti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche in Riviera, ovviamente, proseguono i servizi di vigilanza nel far rispettare le misure emanate da Governo e Regione per contrastare il contagio da Covid-19.

Nella giornata del 9 aprile la Polizia Municipale di San Benedetto ha compiuto 129 controlli con ritiro di autocertificazioni e 56 accertamenti su esercizi commerciali autorizzati all’apertura.

Sono state due le persone sanzionate: entrambe hanno ricevuto la multa per spostamenti non consentiti.

