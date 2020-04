Non era la prima volta e sanzione per un 28enne

GIULIANOVA – Si dimostra recidivo e viene punito.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno sorpreso, in questi giorni,per l’ennesima volta un pregiudicato 28enne di Tortoreto il quale, in spregio al foglio di via obbligatorio da Giulianova e alle norme anti-Coronavirus, continuava imperterrito a fare le sue passeggiate sul lungomare giuliese.

L’uomo è stato denunciato alla Procura di Teramo e multato ancora una volta dai militari.

