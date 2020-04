FERMO – Non solo emergenza Coronavirus. Forze dell’Ordine in azione sul territorio per contrastare irregolarità varie e monitorare i punti sensibili da possibili azioni dei malviventi.

I carabinieri del Norm di Fermo, nel Fermano, in questi giorni, hanno fermato diverse auto e identificato i conducenti.

Una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica e altre due sono state deferite per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

A tutti e tre patente ritirata dopo gli accertamenti di Alcol e Drug Test.

