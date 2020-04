GROTTAMMARE – Mattinata di vigilanza e prevenzione, quella del 9 aprile, lungo la costa picena, come ormai di consueto in tempi di Covid-19.

A Grottammare la Polizia Municipale ha monitorato il territorio con due pattuglie. Sanzionate, questa mattina, due persone dai Vigili Urbani.

Multata una persona, proveniente da San Benedetto in bici, che voleva far la spesa a Grottammare. Un’altra persona è stata multata vicino all’Eurospin poiché proveniente da Marina di Massignano per lo stesso motivo.

Entrambi gli individui sono stati multati per aver violato le norme anti-Coronavirus.

