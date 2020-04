Notizie, numeri, grafici, tabelle in tempo reale

ORE 14 DATI GORES Ecco la ripartizione dei positivi accertati per provincia: Ancona 1418 (+26 in un giorno), Pesaro 2’44 (+43), Macerata 732 (+18), Fermo 339 (+5), Ascoli 236 (zero).

Qui tutti i dati Gores Giallo ore 12 9 aprile

ORE 11.30 Controlli anti-Coronavirus, due persone sanzionate a Grottammare dalla Municipale

ORE 11.15 Coronavirus, Monteprandone apre conto corrente per le donazioni

ORE 11 San Benedetto, 150 chili di vongole sotto sequestro: sanzioni per 11 mila euro

ORE 10.45 Covid-19 e Pasqua, intensificati i controlli nel Piceno. Riunione in Prefettura

ORE 10.30 I commercianti si uniscono: da San Benedetto a Grottammare, Monteprandone, Monsampolo e Ascoli

ORE 10.15 In giro per il centro di San Benedetto con la marijuana, nei guai 20enne. Denuncia e multa

ORE 10 Viale De Gasperi, fugge dai carabinieri per evitare controllo: arrestato

ORE 9.45 Sequestrate mascherine e liquido igienizzante non a norma nel Teramano, sanzioni e denunce

ORE 9.30 Coronavirus, in arrivo nelle Marche altri tredici medici volontari

ORE 9.20 DATI GORES MARCHE Sono 96 i casi di positività accertati su 662 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Il totale nelle Marche è 4955.

Qui la cronaca e tutti i dati di ieri, 8 aprile

