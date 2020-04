Dal Comune: “Informiamo che da ora in poi consegneremo solo mascherine 100% cotone realizzate dalle sarte, in quanto abbiamo terminato quelle 65% poliestere e 35% cotone”

CUPRA MARITTIMA – “Fino ad ora abbiamo consegnato circa 1700 mascherine, tra quelle che ci sono state donate da associazioni e attività del territorio, e le altre realizzate dalle sarte”.

Così in una nota il Comune di Cupra Marittima, l’8 aprile: “Informiamo che da ora in poi consegneremo solo mascherine 100% cotone realizzate dalle sarte, in quanto abbiamo terminato quelle 65% poliestere e 35% cotone”.

Di seguito il link per prenotarle

