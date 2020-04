GIULIANOVA – Nell’ambito dell’attività di verifica e controllo in questi giorni presso lo scalo ferroviario di Giulianova, agenti della Polizia Ferroviaria hanno rinvenuto all’interno dell’area di recinzione di Ente Ferrovie, all’altezza con via Bolzano, una busta in cellophane con all’interno due involucri contenenti marijuana. Lo stupefacente è stato pesato per 27 grammi.

Al momento del rinvenimento non vi era nessuno nell’area ferroviaria e, verosimilmente, era stato posizionato nella prima mattinata e sarebbe stato prelevato in serata dall’acquirente, alla chiusura degli uffici della Polizia Ferroviaria.

