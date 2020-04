SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Le autorità civili e militari del territorio hanno informato l’Area Vasta 5 che per impegni istituzionali la prevista cerimonia di ringraziamento all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto si terrà giovedì 9 aprile alle ore 11 nel parcheggio antistante l’ingresso dell’ospedale”.

Così si legge in una nota dell’Area Vasta 5 giunta in redazione. La cerimonia era prevista in Riviera l’8 aprile.

