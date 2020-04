Le parole del Presidente del Consiglio in conferenza stampa

Le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes e sugli eurobond.

Il Mes è il Meccanismo Europeo di Sostenibilità, in base al quale lo Stato che chiede un aiuto finanziario (su fondi che lo Stato stesso ha contribuito a prendere a prestito e versare al Mes) e viene però sottoposto ad una serie di condizionalità e ulteriori controlli di bilancio.

Per eurobond si intendono titoli di stato comuni tra i paesi dell’eurozona, quindi di nuovo debito pubblico con lo stesso tasso di interesse.

Questo ha detto Conte:

Mes no, eurobond sicuramente sì.

Il Mes, lo abbiamo ripetuto, è uno strumento assolutamente inadeguato.

Gli eurobond invece sono la soluzione, una risposta seria, efficace, adeguata, all’emergenza che stiamo vivendo.

Su questo io e il ministro Gualtieri siamo d’accordo anche se qualche volta qualche retroscenista mira a raccontare una rappresentazione diversificata delle nostre convinzioni.

Aggiungo: quando abbiamo iniziato a discutere a livello europeo di questa direzione, alcuni, non il Ministro Gualtieri, anche nel dibattito, mi hanno suggerito di non fare questa battaglia perché appariva futuribile, avveniristica, non realistica.

La verità è che quando si difende il proprio paese non si fanno calcoli.

Io so, lo dico con tutta la prudenza che mi contraddistingue: la storia è con noi. E vedremo alla fine la storia quale piega prenderà.

