SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nota stampa Area Vasta 5 e del direttore sanitario Cesare Milani.

Il Direttore di Area Vasta ringrazia le rappresentanze delle Autorità Civili e Militari del territorio per la manifestazione di solidarietà organizzata presso l’ospedale” C. & G. Mazzoni” di Ascoli Piceno.

Il Direttore ha avuto comunicazione, come concordato in precedenza, che la stessa si ripeterà a San Benedetto del Tronto, presso il “Madonna del Soccorso”, mercoledì 8 aprile, per ringraziare gli operatori sanitari e non, impegnati in prima linea nella difficile lotta alla pandemia in un Ospedale Covid.

***

Qui la manifestazione che si è tenuta oggi ad Ascoli.

