SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza della Protezione civile che ha stanziato le somme destinate all’acquisto di generi alimentari per sostenere i cittadini in difficoltà in seguito all’emergenza Coronavirus, il Comune di San Benedetto mette a disposizione il conto corrente postale in passato già destinato ad alimentare iniziative di solidarietà per raccogliere eventuali donazioni sempre finalizzate all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Il conto corrente ha questo IBAN IT-33-Y-07601-13500-000012869632. La causale è “Donazione emergenza Covid 19”.

Si ricorda che, in base all’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, “per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro”.

