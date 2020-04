Polizia Municipale in azione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche nella giornata del 5 aprile, ovviamente, sono proseguiti in Riviera i servizi di prevenzione e vigilanza per il rispetto delle misure governative e regionali emesse per contrastare il contagio da Coronavirus.

A San Benedetto 75 controlli dei Vigili Urbani con ritiro di autocertificazioni e 102 esercizi commerciali accertati.

La Polizia Municipale ha effettuato una sanzione ad una persona per mancato rispetto delle disposizioni sui spostamenti.

