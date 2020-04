GROTTAMMARE/CUPRA MARITTIMA – Proseguono, anche di domenica, i controlli anti-Coronavirus sul territorio.

Anche oggi, 5 aprile, pattugliamento unico fra Polizie Locali di Grottammare e Cupra Marittima. Monitorate strade cittadine, Statale 16, aree verdi e spiagge. Quasi cento i controlli e accertamenti effettuati, strade poco trafficate.

I Vigili Urbani hanno elevato quattro sanzioni.

A Grottammare multato un ciclista proveniente da San Benedetto, spostamento non giustificato, e un corridore che stava praticando jogging lontano dalla propria abitazione.

A Cupra, invece, nei guai due automobilisti: uno girava per strada, in auto, senza valida motivazione e l’altro rientrava nel domicilio di Civitanova Marche da Foggia, dove risede, però senza un motivo di stretta necessità come previsto dalle misure restrittive per contrastare il contagio da Covid-19.

