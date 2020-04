GROTTAMMARE – “Il servizio di consegna delle mascherine alla popolazione over 50 è in corso dal 2 aprile. Fino ad ora i dipendenti comunali e i volontari della Protezione civile ne hanno distribuito oltre 1000 direttamente al domicilio dei cittadini”.

Così il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, nella serata del 4 aprile: “Ad oggi abbiamo ricevuto oltre 6000 messaggi, per tale motivo, al fine di velocizzare la registrazione delle richieste necessaria per programmare la consegna, non riusciremo ad inviare i messaggi di conferma di prenotazione. Quindi, non preoccupatevi se non riceverete risposta al vostro invio: tutte le richieste verranno comunque prese in carico e tutti gli ultracinquantenni riceveranno la mascherina all’indirizzo di residenza”.

Il primo cittadino conclude: “Vi preghiamo nuovamente di avere un po’ di pazienza, perché, nonostante l’impegno profuso da una squadra di 15 persone, occorreranno alcuni giorni per distribuire le mascherine a tutti”.

