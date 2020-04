SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 12.05 Coronavirus, Unità Speciali di Continuità Assistenziale. Ecco in cosa consistono

ORE 12 Grottammare, consegnate mille mascherine ai cittadini. Piergallini: “Abbiate pazienza, servono ancora alcuni giorni”

ORE 11.45 Controlli anti-Coronavirus, oltre 300 denunce e 70 sanzioni in un giorno nel Teramano

ORE 11.30 Ipsia, la scuola arriva nelle case grazie alla Protezione Civile

ORE 11.15 “San Benedetto Live Videodrone”: su RivieraOggi in diretta dal cielo. Insieme a voi dalle 15 di oggi, domenica 5 aprile

ORE 11 ELABORAZIONE DATI GORES Alcuni dati più di altri ci forniscono una indicazione di come stiano funzionando le misure di contenimento del contagio Covid-19 nelle Marche, avviato già a fine febbraio e poi via via più stringenti fino al lockdown dell’11 marzo e alla seguente chiusura delle attività produttive non essenziali.

Da lunedì 15 marzo a domenica 21 marzo si registrarono 1294 nuovi contagiati, su 3431 tamponi realizzati (rapporto 37,71%).

Da lunedì 22 marzo a domenica 28 marzo si registrarono 1155 nuovi contagiati, su 4058 tamponi realizzati (rapporto 28,46%).

Da lunedì 29 marzo a domenica 5 aprile si registrarono 906 nuovi contagiati, su 4821 tamponi realizzati (rapporto 18,79%).

Ovvero: si riduce il numero di coloro che viene trovato positivo nonostante l’aumento della ricerca. Nell’ultima settimana l’aumento dei contagiati si è ridotto di 249 unità.

ORE 11 AGGIORNAMENTO GORES L’incremento dei nuovi contagiati accertati alle 9 di domenica 5 marzo è di 123 unità. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 780. Il totale dei contagiati Covid-19 nelle Marche è di 4464.

Il rapporto tra tamponi positivi e testati è di 15,8%, il secondo più basso in assoluto dopo quello di ieri sabato 4 aprile (14%).

L’incremento dei nuovi contagiati sul totale è del 3,5%.

