FERMO – Proseguono, da parte della Squadra Mobile della Questura di Fermo, le attività di controllo sull’occupazione abusiva di appartamenti nella località di Lido Tre Archi.

Anche nella giornata di ieri, 4 aprile, si è proceduto al monitoraggio degli appartamenti già oggetto delle precedenti verifiche.

Alcuni alloggi sono stati messi in sicurezza, mentre altri, i proprietari dei quali non sono rintracciabili malgrado i tentativi degli amministratori condominiali, risultano ancora alla mercé di soggetti dediti a traffici illeciti.

In particolare, in Via Tobagi, in uno di questi sulla porta del quale il personale della Polizia di Stato ha riscontrato evidenti segni di forzatura, sono stati trovati due occupanti abusivi, padre e figlio di circa 60 e 40 anni, cittadini italiani anagraficamente residenti in un comune dell’entroterra fermano e già noti alle forze dell’ordine.

La presenza di numerosi oggetti di proprietà degli occupanti fa ritenere che l’invasione dell’appartamento risalga ad alcuni giorni fa. I due abusivi sono stati allontanati dall’alloggio con le loro masserizie.

Dopo aver avvisato il proprietario dell’abitazione, residente nel Nord Italia, questi ha immediatamente presentato querela per l’invasione della sua proprietà e pertanto i due soggetti rintracciati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

L’appartamento è stato subito messo in sicurezza dall’amministratore del condominio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.