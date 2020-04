Poiché alcuni studenti risiedono in territorio abruzzese, il Servizio Comunale di Protezione Civile ha provveduto a contattare la Regione Abruzzo che provvederà con una propria Organizzazione ad effettuare analogo servizio nel loro territorio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, 4 aprile, per conto degli istituti ricadenti nel Polo Scolastico della Rete di Ambito AP0004,che raccoglie tutti gli istituti del primo e secondo ciclo del territorio di San Benedetto e comuni limitrofi, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Benedetto del Tronto hanno iniziato la distribuzione di Notebook agli studenti che ne sono sprovvisti al fine di garantire lo svolgimento dell’azione didattica a distanza. Si tratta di dispositivi delle scuole del territorio concessi in comodato d’uso agli studenti che hanno segnalato tale esigenza.

Per tale servizio la Regione Marche ha autorizzato i Volontari del Gruppo ad operare in tutti i comuni delle Provincie di Ascoli Piceno e Fermo. Poiché alcuni studenti risiedono in territorio abruzzese, il Servizio Comunale di Protezione Civile ha provveduto a contattare la Regione Abruzzo che provvederà con una propria organizzazione ad effettuare analogo servizio nel loro territorio.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.