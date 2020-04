CUPRA MARITTIMA – “Lucio Spina, vice sindaco di Cupra Marittima, ci fa vedere come si sono attivati i cittadini per fare le mascherine, per chi non ne ha”.

Così, il videomaker-giornalista Diego Bianchi, in arte “Zoro” nella puntata del 3 aprile di ‘Propaganda Live’ su La7.

Un piccolo report girato, appunto, dal vice sindaco Lucio Spina: sugli scudi la solidarietà dei cittadini cuprensi che si stanno adoperando per la realizzazione delle mascherine per arginare il contagio del Coronavirus.

Una bel gesto, quello dei cittadini ma non solo, che ha meritato la giusta lode e vetrina televisiva.

Nel filmato anche il sindaco Alessio Piersimoni che saluta calorosamente Diego Bianchi (il conduttore romano è un amico di Cupra e passa gran parte delle vacanze estive e non solo in Riviera): “Le nostre spiagge ti aspettano ancora una volta quando l’emergenza finirà”.

