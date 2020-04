Il deputato sardo dei pentastellati garantisce: “La proposta non è dimenticata. Molto dipenderà dalla risposta dell’Eurogruppo del 7 aprile. La crisi mette di fronte gli stati alle loro responsabilità: si cercheranno forme di finanziamento in ogni modo, anche perché è previsto dalla Costituzione”

Proseguiamo il nostro approfondimento sulla situazione politico-economica nazionale a seguito dell’emergenza coronavirus.

Proprio Sylos Labini chiamava in causa Pino Cabras, deputato sardo del Movimento Cinque Stelle. Lo abbiamo contattato per sentire la sua opinione.

“Ha ragione Sylos Labini, abbiamo depositato una proposta di legge alla Camera dei Deputati e poi una identica depositata in Senato e firmata da diversi senatori del Movimento. La proposta non è dimenticata, se ne sta parlando come una delle misure che potrebbero essere inserite nel decreto. La grande questione è trovare delle misure di liquidità che non sopportino delle condizionalità da parte dell’Unione Europea con le misure economiche urgenti in fase di approvazione ed è al vaglio di alcuni sottosegretari”.

Pino Cabras, deputato del M5S dal 2018 e componente della commissione Finanze fino all’aprile 2019, aggiunge: “Per ora non nessuno ha preso l’idea dei Certificati di Credito Fiscale come proposta principale ma è sul tavolo di diversi sottosegretari, è un tema che è preso in considerazione e che si sta valutando come realizzare nella pratica, nella forma giuridica e organizzativa, al di là della sua elaborazione tecnica che ha una sua validità. Sono rappresentanti del M5S che, essenzialmente, seguono soluzioni alternative. Quello che sta avvenendo ha un impatto enorme e sarà importante anche cosa deciderà l’Eurogruppo il prossimo 7 aprile. Ci sono tante variabili che stanno cambiando in fretta, lo choc che si sta vivendo ha una sua evoluzione accelerata mentre la capacità del sistema di assorbire lo choc non è altrettanto istantanea”.

Come valuta quello che sta accadendo? Pensa che ci saranno dei cambiamenti in futuro?

“Questo è uno choc che sta obbligando tutti noi a ripensare anche il modello di società. L’impatto purtroppo sarà durissimo e sono preoccupato. Le metafore belliche non mi piacciono, però stiamo avendo la pandemia sta scatenando conseguenze sociali ed economiche durissime, simili a quelle di una guerra mondiale. Non solo emergenza sanitaria ma necessità di riorganizzare anche gli apparati produttivi: in questo momento beni che sembravano superflui sono diventati invece necessari e non li abbiamo e viceversa, quindi bisognerà produrli e cambierà anche la struttura decisionale. Per farlo occorre tempo”.

La crisi a livello economico rischia di avere conseguenze molto gravi.

“E improvvisamente ciò che era definito impossibile fino a poco fa adesso invece viene descritto come realizzabile. Il sottosegretario all’Economia Villarosa del M5S ad esempio attraverso il Microcredito Centrale sta provando a verificare se esista la possibilità di un prestito a 30 anni a famiglie e imprese a interesse zero. Il Microcredito è una banca di proprietà di Invitalia quindi completamente pubblica”.

Cosa pensa di quello che sta avvenendo in Europa?

“I fatti hanno messo l’Europa e i singoli stati con le spalle al muro, dal momento che devono svolgere la loro funzione di proteggere i cittadini allora le chiacchiere stanno a zero e occorre fare i fatti. Strumenti come il Mes diventano persino obsoleti di fronte al disastro in atto. La loro portata è ridicola e oltretutto pretendono di stabilire delle regole rigide nei confronti degli Stati. Invece questa crisi obbliga gli Stati ad essere se stessi e ad agire in concretezza”.

Cosa pensa della lettera di Draghi pubblicata dal Financial Time?

“L’ex presidente della Bce è stato sempre addentro ai meccanismi del potere e li conosce bene e aveva fatto volontariamente delle scelte in un contesto che conosceva. Le sue sono parole relative ad un contesto che oggi è cambiato rapidamente e così quel che prima era un tabù adesso è diventato possibile. Tuttavia non spiega bene a quali finalità impiegare quel debito pubblico che all’improvviso si può fare. Sicuramente Draghi vuole salvare il sistema, ma se pensa di salvare i grandi conglomerati finanziari e le banche che hanno fatto degli azzardi finanziari estremi è un conto, altro invece la riduzione della disoccupazione o investimenti ambientali. Però siccome i precedenti non sono a favore di Draghi, lo guardo con enorme sospetto. Inoltre non credo nei salvatori della Patria“.

Come giudica l’operato del governo?

“Tutti i governi del mondo, di qualsiasi orientamento, si sono trovati a dover attuare una politica in qualche modo convergente nei confronti della pandemia, e noi ci siamo mossi in questo senso tra i primi per mitigarne l’effetto. La scelta è stata obbligata, il distanziamento sociale è l’unica via per ridurre il contagio. Iniziative più raffinate come quelle condotte in Corea del Sud e Taiwan, funzionano in società molto più irregimentate nel sistema di lavoro e con una alfabetizzazione più elevate di quella che c’è in Italia ma anche in Francia. Si è agito al meglio delle conoscenze scientifiche disponibili, adesso la sfida si sposta all’economia e bisogna avere coraggio”.

Mattarella sta avendo un ruolo importante in questa fase.

“Mi ha colpito vedere il Presidente della Repubblica, persona molto felpata a partire dal linguaggio ed entusiasta solitamente del ruolo dell’Europa, dire invece che siamo davanti ad un ultimatum per l’Europa. Credo che l’Italia farà di tutto per attingere a tutte le forme di finanziamento possibili ed immaginabili, tra l’altro previste dalla Costituzione per risolvere i problemi più urgenti”.

