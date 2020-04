Qui tutte le info su come partecipare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Fisa non abbandona gli amici a 4 zampe e punta sulla corretta informazione.

Lo fa grazie alla scuola cinofila federale Fisa Macerata guidata dall’Istruttore Operativo Provinciale Fisa Claudio Mariani, che propone 5 webinar gratuiti su Go ToMeeting di due ore cadauno, a partire da sabato 4 aprile ore 16. Filo conduttore “Il nostro amico a 4 zampe”.

Un modo per supportare e cercare di rispondere ai vari quesiti di tutti coloro che in questo periodo particolare riscontrano piccole problematiche con il proprio animale da compagnia ed un’importante occasione di confronto e crescita.

Cura, Comportamento, comunicazione: un confronto a 360 gradi sui nostri amici a 4 zampe con interventi di esperti, professionisti che operano giornalmente sul territorio nazionale.

Un veterinario che risponderà ai dubbi più comuni oltre a quelli inerenti la relazione tra animali da compagnia e Coronavirus.

Relatori del primo incontro saranno Claudio Mariani istruttore operativo provinciale FISA Macerata, Armando Rucci docente nazionale Fisa settore cinofilo da ricerca, la Dottoressa Iole Egidi responsabile nazionale Protezione Civile Fisa, la Dottoressa Elsa Murgia ed il Dottor Andrea Marchegiani, rispettivamente veterinario che si occupa di pronto soccorso e terapia intensiva e veterinario clinico dell’Università di Camerino, e dell’ospedale veterinario di Matelica, l’ Ingegnef Giancarlo Perrotta consigliere nazionale Fisa ed il Dottot Paride Travaglini, biologo nutrizionista.

Gli incontri proseguiranno lunedì 13 aprile, ore 11 – domenica 19 aprile, ore 11 – domenica 26 aprile, ore 11 – domenica 3 maggio ore 11

Di seguito la procedura per partecipare all’evento del 4 aprile:

sabato 4 aprile, dalle 16 alle 18 (Cest)

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/566605325

Puoi accedere anche tramite telefono.

(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)

Italia: +39 0 247 92 13 01

– One-touch: tel:+390247921301,,566605325#

Codice accesso: 566-605-325

L ‘aula virtuale sarà aperta 15 minuti prima dell’evento per permettere ai partecipanti di collegarsi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.