CUPRA MARITTIMA – Nella seduta di giovedì 2 aprile la Giunta Comunale di Cupra Marittima ha approvato i criteri e le modalità per poter procedere all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020, firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

I soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 e in stato di bisogno possono presentare ENTRO VENERDÌ 10 APRILE 2020 la richiesta per beneficiare di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di “generi di prima necessità” da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di Cupra Marittima di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune.

Di seguito i moduli.

Modulo Domanda Buoni Spesa

Attività commerciali aderenti

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA CUPRA MARITTIMA

