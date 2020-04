MONTEPRANDONE – “Oggi vi racconto il cuore grande della comunità di Monteprandone“.

Così, in una nota il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, il 2 aprile: “Dopo l’acquisto da parte del Comune di Monteprandone di dispositivi per la protezione individuale agli operatori sanitari del Madonna del Soccorso, i rappresentanti delle parrocchie e dell’associazionismo locale mi hanno manifestato la volontà di unirsi per acquistare altro materiale utile per i nostri operatori della sanità”.

Il primo cittadino prosegue: “A Monteprandone, spontaneamente, si è generata una rete di solidarietà e, con l’aiuto di alcuni imprenditori locali e dell’Amministrazione comunale, in pochissimi giorni, sono stati raccolti 15 mila euro. L’intera somma verrà utilizzata per acquistare un ecografo di ultima generazione, strumento molto utile per monitorare il danno polmonare in pazienti affetti da Covid-19”.

Il sindaco aggiunge: “Il macchinario è stato ordinato, arriverà tra qualche giorno e lo consegneremo alle dottoresse Giusi Petrelli e Roberta Isopi e agli operatori del reparto di Emergenza-Urgenza del Madonna del Soccorso. Ringrazio ad uno, ad uno tutti coloro che hanno contribuito a questo gesto di generosità. Un gesto che nasce dalla consapevolezza della gravità della situazione sanitaria che stiamo vivendo e dalla volontà di non stare a guardare, ma di lasciarsi coinvolgere nella rete della solidarietà che si sta generando, dando il proprio contributo. Grazie per il vostro grande cuore”.

L’elenco di coloro che hanno aderito al gesto di solidarietà

Parrocchia Regina Pacis

Parrocchia Sacro Cuore

Confraternità della Pietà e della Morte

Comitato Sant’Antonio

Associazione Avis Monteprandone

Associazione Carnevale e Quant’Altro

Associazione Castrum Prandonis

Associazione Le Due Porte

Associazione Proloco Monteprandone

Associazione San Giacomo della Marca

Asd Atletico Centobuchi

Asd Calcio Cento

Asd Centobuchi MP 1972

Asd Futsal Prandone

Asd HC Monteprandone

Asd Magnitudo 18.0

Asd Monteprandone

Ssd Vis Centobuchi

Eurocedibe

Il Conte Villa Prandone

INIM Electronics Srl

Servizi Distribuzione Srl

