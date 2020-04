San Benedetto, delibera di giunta stabilisce tutte le modalità per accedere allo stanziamento governativo a favore dei non abbienti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La giunta del Comune di San Benedetto ha deciso come destinare i fondi per i buoni spera alimentari stanziati dal governo per aiutare la popolazione bisognosa durante l’emergenza coronavirus. La somma per il Comune, pari a 296.080 euro, prevede di attivare una manifestazione di interesse volta ad individuare “quegli esercizi commerciali sul territorio sambenedettese dediti alla vendita di generi alimentari (con esclusione delle bevande alcoliche) o prodotti di prima necessità che siano in grado di emettere, a favore dei soggetti individuati e comunicati dal Servizio Sociale comunale, card prepagate od ogni altra forma equivalente in uso presso l’esercente idonea a consentire la tracciabilità e la rendicontazione documentalmente adeguata”.

Il tutto avverrà con apposito avviso pubblico per individuare la platea dei beneficiari: “Le domande andranno presentate entro e non oltre mercoledì 8 aprile in via preferenziale in maniera telematica, al fine di non sovraffolare il competente Ufficio comunale dedito alla ricezione delle stesse, con il supporto eventuale di associazioni di categoria e di soggetti del Terzo Settore, i quali potranno fungere sia da punto di smistamento e supporto nella compilazione, sia da punto di raccolta. Eventuali richieste pervenute oltre la scadenza indicata nel presente avviso verranno prese in considerazione limitatamente alla eventuale carenza residua di buoni spesa”.

“Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione del buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti che si trovino nelle seguenti condizioni: gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile o con reddito/entrate complessive percepite nel mese di marzo 2020 non superiori ad € 1.800; senza fonti di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali o sotto forma di qualsiasi altro strumento finanziario o, laddove disponibili, gli stessi dovranno essere in misura non superiore ad € 10 mila e che sono quindi impossibilitati nell’immediato a far fronte alle necessità di sostentamento del proprio nucleo familiare”.

La concessione del buono spesa avverrà dando la precedenza ai nuclei familiari che abbiano subito una sospensione lavorativa o riduzione dell’orario lavorativo a causa dell’emergenza in corso, quelli che non risultano già assegnatari di sostegni pubblici nell’anno 2020 (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e quelli che non percepiscono reddito.

L’entità del buono spesa sarà così come di seguito specificato:

nucleo familiare composto da 1 – 2 persone…………………..€ 200 nucleo familiare composto da 3 – 4 persone…………………..€ 300 nucleo familiare composto da 5 o più………………€ 400



Verrà concesso un solo buono spesa per nucleo familiare richiedente.

