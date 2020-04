Eventuali modelli che stanno circolando in queste ore non possono essere utilizzati né tantomeno presentati in Comune perchè potrebbero differire dalla versione ufficiale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si rende noto che, dopo un complesso lavoro per mettere a punto l’avviso pubblico e il modello di domanda per ottenere i buoni spesa, lavoro che ha richiesto anche la condivisione con gli altri Comuni dell’Ambito Sociale 21 di cui San Benedetto del Tronto è capofila, nella giornata di domani, giovedì 2 aprile, la Giunta comunale approverà gli atti che consentiranno di pubblicare sul sito internet del Comune l’avviso e la modulistica e di aprire i termini a partire da venerdì 3 aprile.”.

Così, in una nota, il Comune di San Benedetto: “Pertanto eventuali modelli che stanno circolando in queste ore non possono essere utilizzati né tantomeno presentati in Comune perchè potrebbero differire dalla versione ufficiale”.

