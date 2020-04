Il Presidente del Consiglio sarà in diretta alle ore 20.20, in una conferenza stampa da Palazzo Chigi. Probabilmente si parlerà, a proposito dell’emergenza coronavirus, del prolungamento della quarantena nazionale al 13 aprile e delle recenti misure descritte da una circolare, come per il passeggio dei bambini, oltre che delle questioni economiche e i rapporti con l’Unione Europea.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2662010150694276&ref=notif¬if_id=1585765346928459¬if_t=live_video

“Non siamo nella condizione di alleviare le misure intraprese. Il Comitato Tecnico Scientifico. Proroghiamo le attuali misure al 13 aprile.

Mi dispiace che queste misure cadano durante la Pasqua, ma dovremo purtroppo affrontare le festività con questo regime restrittivo. Poi penseremo alla Fase 2, convivenza col virus, poi fase 3, ritorno alla normalità.

Io sono stato molto chiari con i leader europei. Visto che il dibattito si concentrava sul Mes, ho detto che sia uno strumento inadeguato per far fronte a questa emergenza. E’ nato in una altra epoca, per choc asimmetrici, noi stiamo attraversando uno tsunami che ci sfida sul punto economico e sociale. Ho detto di non ripropormi il Mes perché non ha considerazione agli occhi del mio paese e della mia patria. Senza le regole attuali, se snaturato, e verrà posto in un ampio pacchetto di ventagli, dove i soldi che abbiamo lì messo vengano messi a disposizione senza condizionalità può essere uno strumento che ci consente di mettere in piedi una strategia europea articolata sulla base di tanti strumenti che consente di dire che l’Europa c’è, con voce unitaria, un insieme coordinato di stati che fanno fronte comune.

