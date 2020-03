GROTTAMMARE – Il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, fornisce alcune novità sulla situazione mascherine.

Di seguito le sue parole.

Come già anticipato, ecco la procedura per ricevere a domicilio una mascherina lavabile per poter far fronte a questa lunga emergenza.

Sarà possibile prenotarsi a partire dal 2 aprile.

La distribuzione inizierà immediatamente.

Tuttavia, l’alto numero delle richieste e la laboriosità della consegna a domicilio potrebbero comportare alcuni giorni di attesa tra la prenotazione e l’effettiva consegna della mascherina.

Per poter raggiungere questo obiettivo è stato necessario organizzare un gruppo di lavoro molto ampio. Per questo, agli amministratori, ai dipendenti comunali e a tutti i volontari della Protezione civile e della Misericordia coinvolti nel progetto va il mio personale ringraziamento.

È la prima volta che attiviamo un servizio simile. Speriamo che tutto fili liscio.

Ci auguriamo soprattutto che in futuro non occorra più.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.