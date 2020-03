Spacciatori denunciati, anche per non aver rispettato le norme anti-Coronavirus

GIULIANOVA – Blitz antidroga, nel Teramano, compiuto dalle Fiamme Gialle in questi giorni.

Tre persone sono stati beccati dai finanzieri della Compagnia di Giulianova, a Giulianova, con l’ausilio dell’unità cinofila e trovati in possesso di 5 dosi di cocaina già preconfezionate per lo spaccio e nascoste in capsule di plastica “dell’ovetto kinder”.

Nell’occasione, oltre alla denuncia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati deferiti anche per assenza di autocertificazione (come previsto dalle norme anto-Coronavirus) dato che erano provenienti da altri Comuni.

