Montata grazie al contributo del circolo nautico, la tensostruttura che campeggia davanti alla Tribuna Est del Riviera Delle Palme nei prossimi giorni ospiterà a turni le persone maggiormente esposte al pubblico (forze di polizia, dipendenti pubblici ecc.) che non scenderanno neppure dal veicolo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come funzionerà l’area dedicata al rilievo dei tamponi Covid – 19 che oggi è stata allestita in zona stadio, proprio sotto la Tribuna Est? La tensostruttura è stata reperita dal Circolo Nautico Sambenedettese e montata stamane dai suoi ormeggiatori assieme agli operai della ditta fornitrice, la A.M. Company Service Srl di Monteprandone.

L’area per i prelievi funzionerà come un vero e proprio drive-in in cui le persone entreranno e usciranno con l’auto e il tampone sarà esffettuato dagli operatori sanitari direttamente dal finestrino abbassato, senza neppure il bisogno che il soggetto scenda dal veicolo.

Da domani dovrebbero iniziare i contatti formali fra Asur e enti al fine di formare degli elenchi di persone da invitare a fare il test per poi partire a breve con la fase operativa. In questo primo momento, almeno, i tamponi non verranno effettuati su tutti ma solo sugli operatori di enti e servizi pubblici più a contatto con le persone: quindi dipendenti pubblici, forze di polizia e similari: si starebbe valutando di sottoporre a tampone anche i dipendenti dei supermercati.

