“La maggior parte dei contagiati sambenedettesi – afferma il sindaco – sono asintomatici e stanno a casa in isolamento, seguiti dall’Asur. Poche persone ricoverate in ospedale. Dobbiamo continuare a rispettare regole”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emergenza Coronavirus, il punto della situazione in Riviera.

Nella mattinata del 31 marzo il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha diffuso un video sulla pagina Fb del Comune, con le ultime novità in fatto di contributi straordinari e di situazione dei contagi in città.

43 persone, a San Benedetto, sono positive al Coronavirus. Il primo cittadino afferma: “Situazione sotto controllo. La maggior parte dei contagiati sono asintomatici e stanno a casa in isolamento, seguiti dal personale sanitario. Sono poche le persone ricoverate in ospedale. Dobbiamo continuare a rispettare regole”.

Qui il video del sindaco Pasqualino Piunti, affiancato da un’operatrice Lis

