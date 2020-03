SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

______________________________________________________________________________

ORE 10.50 Autorizzata la vendita di fiori e piante. Soddisfazione dalla Cia-Agricoltori

ORE 10.45 Cupra, ragazzo affetto da fibrosi cistica. L’aiuto della Protezione Civile, Piersimoni: “Solidarietà che non teme Coronavirus”. Un forno dona il pane fresco, invenduto, alle famiglie bisognose

ORE 10.40 L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) anticipa gli importi della Cassa Integrazione ai lavoratori. ConvenzioneCigAllegati.pdf.pdf

ORE 10.30 Fioravanti: “Il primo contagiato è uscito dall’ospedale, mi ha telefonato. 100 mascherine gratuite nei supermercati e buono spesa per chi ha difficoltà”

ORE 10.25 DATI GORES Il Gores ha comunicato i risultati delle analisi sui tamponi effettuate nelle ultime 24 ore. Su 745 analizzati sono 141 i positivi.

“Si sta muovendo con tutte le forze e in molteplici direzioni la macchina organizzativa per velocizzare e aumentare le analisi di laboratorio per l’individuazione e l’isolamento del maggior numero possibile di casi positivi di Coronavirus, nonostante le difficoltà determinate dalla necessità dei reagenti.

Ci si muove in più direzioni. Agli Ospedali riuniti di Ancona sta per partire uno screening sierologico, un esame del sangue, sui dipendenti. Il test permette di individuare la presenza di anticorpi che segnalano il passaggio del virus e lo stadio di guarigione. I tamponi saranno dunque effettuati solo su chi risulterà positivo in base all’esame del sangue e questo consentirà di utilizzare tamponi e reagenti solo per i casi effettivamente necessari. Questo esame sarà svolto attraverso un macchinario specifico, che Torrette ha acquisito nei giorni scorsi e che sarà operativo a brevissimo”.

______________________________________________________________________________

Qui il link alla diretta di ieri, lunedì 30 marzo

______________________________________________________________________________

Qui alcuni grafici di ieri

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.