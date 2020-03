TERAMO – Salgono a 1.345 i casi di Coronavirus in Abruzzo. Sono 52 quelli nuovi emersi dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo.

Quattordici i nuovi decessi, il totale delle vittime è 102. Dei nuovi casi, 14 fanno riferimento alla Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, 7 alla Asl Lanciano Vasto Chieti, 18 alla Asl di Pescara e 13 alla Asl di Teramo. Del totale dei pazienti, 322 sono in ospedale in terapia non intensiva (41 in provincia dell’Aquila, 71 Chieti, 135 Pescara e 75 Teramo), 69 in terapia intensiva (14 in provincia dell’Aquila, 15 Chieti, 30 Pescara e 10 Teramo), mentre gli altri 778 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Sono 67 i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 7 i guariti (che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

