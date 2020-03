Dalla caccia ai “runner” e ai passeggiatori come se ne esce? Forse una rapida occhiata alle immagini raccolte in diretta nelle nostre città può servire a tranquillizzare. Anche se qualcuno, forse, si innervosirà ancor di più

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dagli al passeggiatore intransigente. Ma è così? Gli studi ufficiali hanno dimostrato una riduzione degli spostamenti del 70% a causa delle misure restrittive sul coronavirus, e se non fosse per l’aumento delle consegne a domicilio, specie di alimentari ma non solo, forse le nostre strade sarebbero ancora più vuote.

In alto un video registrato sabato 28 marzo alle ore 22 davanti al Municipio di San Benedetto. Ma ormai le nostre città sono disseminate da webcam che diffondono in tempo reale le immagini di strade, piazze e spiagge.

Lasceremo dunque questo articolo in home page con i link alle webcam, in modo che la caccia al passeggiatore (spesso una persona che si sposta per lavoro o per fare spesa) magari si acquieti, anche se è possibile che qualcuno, magari, si innervosisca ancora di più.

Spiaggia San Benedetto

Spiaggia San Benedetto, Ragnola

Ascoli, Piazza Arringo

Piazza del Popolo Offida

Martinsicuro

