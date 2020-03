Il sindaco: “Sono familiari dei precedenti contagiati”. 32 cittadini in permanenza domiciliare: “Alcuni di loro tornati dall’estero e come prevede la prassi sono in quarantena obbligata”

GROTTAMMARE – “Cari amici, cari concittadini, condivido con voi i nuovi dati relativi all’emergenza Covid-19 sul territorio di Grottammare. Ad oggi sono 32 i nostri concittadini che stanno trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare obbligatorio presso le loro abitazioni. L’incremento del numero rispetto ai giorni scorsi deriva principalmente dal ritorno in patria di Grottammaresi che, supportati dalle nostre ambasciate all’estero, sono riusciti a raggiungere l’Italia e ora, come da protocollo, devono trascorrere il tempo della quarantena. Stanno bene, per fortuna. Li salutiamo tutti con grande affetto”.

Così in una nota il 30 marzo il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini: “Sale invece a 11 il numero dei nostri concittadini affetti dal virus Covid-19. Anche questo dato, però, non deve destare eccessiva preoccupazione. Innanzitutto, perchè tutte le persone che si sono aggiunte all’elenco godono di buona salute, hanno manifestato sintomi molto lievi, asintomatici anzi in moltissimi casi. Per questa ragione non sono ricoverate nelle strutture ospedaliere del territorio, ma stanno trascorrendo a casa la loro convalescenza. Inoltre tutti i nuovi casi sono già in isolamento domiciliare da giorni, alcuni persino da più di due settimane. La loro positività è stata ufficializzata solo oggi perché hanno ricevuto l’esito del tampone, che come ormai sappiamo bene, necessita di alcuni giorni per essere eseguito e analizzato”.

Il primo cittadino conclude: “Quasi tutti i nuovi casi sono familiari dei nostri concittadini risultati positivi già da alcuni giorni. Un motivo in più per rinnovargli il nostro incoraggiamento. L’augurio più grande va nuovamente ai due grottammaresi che più degli altri stanno affrontando una manifestazione più aggressiva del virus. La città vi è accanto: alcuni con la preghiera, altri con il pensiero, tutti noi con il cuore”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.