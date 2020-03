SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 13:50 DATI GORES

I dati per provincia: Pesaro 1639 positivi, Ancona 1060, Macerata 477, Fermo 246, Ascoli 197. Extra regione 65.

ORE 11.20 ELABORAZIONE SU GORES MARCHE

Come al solito i due grafici seguenti vanno letti in correlazione per capirli meglio. Se in termini assoluti si sta assistendo ad una leggera diminuzione dei positivi (-150 nel confronto tra due settimane), come si evidenzia dai grafici successivi del Gores (dal 21 marzo non si superano i 200 contagiati in un giorno), la percentuale dei nuovi contagi rispetto al totale sta avendo una sua direzione abbastanza marcata verso la riduzione.

Su questo, tuttavia, come ricordato nei giorni scorsi, è più importante al momento avere analisi puntuali sulle evoluzioni provinciali, essendo i cluster oggi separati per le limitazioni agli spostamenti.

Anche il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali si sta spostando nell’intervallo tra 20 e 30%, mentre fino alla settimana scorsa oscillava tra il 30 e il 40%.

Va tuttavia rimarcato come l’annunciato aumento del numero di campioni non si sia verificato che parzialmente. Nel confronto tra 15-21 marzo e 22-28 marzo sono stati analizzati 586 campioni in più e il picco di 824 del 27 marzo è di gran lunga lontano.

Andrebbe capito così come andrebbe fornito il numero di campioni analizzati su scala provinciale.

ORE 10.50 GORES MARCHE

