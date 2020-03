SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

ORE 18 CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli (Capo Protezione Civile):

Il bollettino di domenica 29 marzo vedeva un incremento dei positivi di 3851 in un giorno, con un numero di attualmente positivi di 73.880. C’erano 3.906 persone ricoverati in terapia intensiva.

Ieri si erano registrati 756 decessi.

I guariti ieri sono stati 646, per un totale di 13.030.

ORE 17.30 Gel igienizzante, al via nelle Marche la distribuzione per sanitari e Forze dell’Ordine

ORE 17 “Medici e pediatri possono prescrivere ossigeno liquido ai pazienti”

ORE 16.30 Unione Rugby San Benedetto, raccolta fondi per l’Area Vasta 5

ORE 16 ELABORAZIONI DATI GORES Stiamo confrontando i dati nelle province marchigiane a partire dal 24 marzo, quando anche nel Piceno il numero dei contagiati ha avuto una dimensione tale da essere raffrontato agli altri.

Come se l’evoluzione del contagio regionale fosse “un’onda” che parte dalla provincia più colpita, Pesaro, e arriva nel Piceno, abbiamo notato che il numero di contagiati di ciascuna provincia più meridionale fosse assimilabile a quello della provincia più settentrionale di una settimana prima (esempio: 80 Piceno 24 marzo, 80 Fermo 19 marzo – 160 Fermo 24 marzo, 160 Macerata 17 marzo, e via così).

Così, misurando ciascuna provincia su quanto avvenuta in quella vicina settentrionale, possiamo capire se il contagio si sta espandendo con minore velocità, il che potrebbe essere il risultato delle misure di contenimento adottate.

Infatti vediamo che pur partendo da livelli simili distanziati di circa una settimana, Ancona ha aumentato i positivi a Covid-19 di circa 180 meno che Pesaro (sfondo blu, 1249 e 1060); Macerata circa 220 meno di Ancona (sfondo verde); Fermo 80 meno di Macerata (sfondo giallo).

L’unico dato in controtendenza è quello Piceno: +37 su Fermo (sfondo rosso). La dinamica picena è riconducibile a quello che avveniva ad esempio a Macerata a metà marzo. Sarà fondamentale che nei prossimi giorni questa “curva” mostri delle flessioni anche per misurare la bontà delle misure intraprese. Così come dovrebbero essere diffusi i dati sui tamponi analizzati su scala provinciale.

ORE 16.15 “Spesa sospesa a domicilio”, l’iniziativa di Coldiretti Marche. Aiuti alle famiglie in difficoltà

ORE 16 Covid-19: annullato lo slalom “Roccafluvione-Venarotta”, arriva l’annuncio

ORE 15.55 Covid-19, i gruppi di tifosi dell’Ascoli della “Tribuna Mazzone” si uniscono a raccolta fondi del Comune

ORE 15.50 Coronavirus. Giù la piazza (e sulla spiaggia) non c’è nessuno. Le Webcam non mentono

ORE 15.45 Covid-19, undici positivi a Grottammare. Piergallini: “Nuovi casi, stanno tutti bene ed in isolamento”

ORE 15.40 “Toccannoi”, il 1° aprile al via un’iniziativa solidale social. Ecco come partecipare all’iniziativa di Massimo Forlì, Andrea Maurizi, Siro Giorgini, Tomas Orsolini e Gianni Schiuma

ORE 15.35 Posticipati a Grottammare i concorsi pubblici, le nuove scadenze

ORE 15.30 Soldi del Fantacalcio per l’emergenza Covid-19: donazioni a Grottammare e ad Ascoli

ORE 15.25 San Benedetto, consegne a domicilio: l’elenco delle attività

ORE 15.20 Fondi per buoni spesa, il Comune di San Benedetto presto definirà come saranno erogati

ORE 15.15 “Covid-19 a Londra. Per noi italiani una prova di maturità. Qualcuno, però, è rimpatriato per paura”. Le parole di Andrea Minnone

ORE 15 Arriva un ospedale da campo della Marina Militare

ORE 13:50 DATI GORES

I dati per provincia: Pesaro 1639 positivi, Ancona 1060, Macerata 477, Fermo 246, Ascoli 197. Extra regione 65.

Totale test effettuati 10.979, totale test positivi 3.684, totale test negativi 7.295.

Totale ricoverati 1.165, non in terapia intensiva 838, in terapia intensiva 167, in area post critica 160.

Dimessi 161.

Guariti 16.

In isolamento domiciliare (positivi) 2.086.

Deceduti 417 (sei residenti fuori regione).

Ricoveri in terapia intensiva 167: Pesaro Marche Nord 36, Ancona Torrette 42, Senigallia 8, Fermo 17, Civitanova 9, Jesi 15, Urbino 8, Camerino 12, San Benedetto 11, Macerata 2, Inrca Ancina 7.

Ricoveri in aree di semi-intensiva 315: Civitanova 9, Camerino 7, San Benedetto 16, Jesi 16, Macerata 3, Urbino 14, Senigallia 5, Fermo 14, Pesaro Marche Nord 127, Ancona Torrette 96, Villa dei Pini Civitanova 8.

Marche, totale 6522, di cui asintomatici 4845, sintomatici 1677 – operatori sanitari 695

Ancona totale 1818, di cui asintomatici 1202, sintomatici 616 – operatori sanitari 212

Pesaro totale 2715, di cui asintomatici 2080, sintomatici 635 – operatori sanitari 273

Macerata totale 1010, di cui asintomatici 722, sintomatici 238 – operatori sanitari 96

Fermo totale 682, di cui asintomatici 540, sintomatici 142 – operatori sanitari 95

Ascoli totale 297, di cui asintomatici 251, sintomatici 46 – operatori sanitari 19.

ORE 11.20 ELABORAZIONE SU GORES MARCHE

Come al solito i due grafici seguenti vanno letti in correlazione per capirli meglio. Se in termini assoluti si sta assistendo ad una leggera diminuzione dei positivi (-150 nel confronto tra due settimane), come si evidenzia dai grafici successivi del Gores (dal 21 marzo non si superano i 200 contagiati in un giorno), la percentuale dei nuovi contagi rispetto al totale sta avendo una sua direzione abbastanza marcata verso la riduzione.

Su questo, tuttavia, come ricordato nei giorni scorsi, è più importante al momento avere analisi puntuali sulle evoluzioni provinciali, essendo i cluster oggi separati per le limitazioni agli spostamenti.

Anche il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali si sta spostando nell’intervallo tra 20 e 30%, mentre fino alla settimana scorsa oscillava tra il 30 e il 40%.

Va tuttavia rimarcato come l’annunciato aumento del numero di campioni non si sia verificato che parzialmente. Nel confronto tra 15-21 marzo e 22-28 marzo sono stati analizzati 586 campioni in più e il picco di 824 del 27 marzo è di gran lunga lontano.

Andrebbe capito così come andrebbe fornito il numero di campioni analizzati su scala provinciale.

ORE 10.50 GORES MARCHE

ORE 9.30 Qui tutti i numeri dei fondi destinati ai comuni per la spesa alimentare indigenti.

